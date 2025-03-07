07.03.2025 (05:30)

В преддверии Международного женского дня военнослужащие группировки войск «Север» поздравили всех женщин, выразив им самые искренние слова благодарности и признательности



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В преддверии Международного женского дня военнослужащие группировки войск «Север» поздравили всех женщин, выразив им самые искренние слова благодарности и признательности

Военнослужащие-женщины группировки войск «Север» встречают Международный женский день, выполняя свои обязанности наравне с мужчинами.

В их числе военный медик одного из отрядов с позывным «Алиса». В ходе проведения специальной военной операции она выполняет задачи по эвакуации раненых боевых товарищей с поля боя, а также оказывает квалифицированную медицинскую помощь мирному населению освобожденных территорий.

Военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» поздравили с Международным женским днём всем женщин, которые оказывают им поддержку в ходе выполнения задач СВО.

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