07.03.2025 (05:00)

В преддверии Международного женского дня военнослужащие-женщины медицинских подразделений группировки войск «Запад» рассказали о выполнении ими задач в зоне проведения СВО

Военнослужащие женского пола группировки войск «Запад» встречают Международный женский день в зоне СВО, выполняя свои обязанности наравне с мужчинами.

Военные врачи, фельдшеры, медсёстры медицинских рот и госпиталей с риском для собственной жизни защищают интересы государства, оказывая медицинскую помощь нуждающимся.

«… В семье я первая, кто решил связать свою жизнь с военной службой и заключить контракт с Минобороны России. В 2021 года я попала в реактивную бригаду и по сей день выполняю свои обязанности, оказывая медицинскую помощь военнослужащим. …», - рассказала начальник медицинской службы 79-й реактивной бригады группировки войск «Запад» старший лейтенант Тамара Гочияева.

«С детства мечтала связать свою жизнь с медициной. Как началась СВО, решила себя испытать и подписала контракт. Я люблю помогать людям и оказывать медицинскую помощь. …», - сказала медсестра перевязочного кабинета 150-го медицинского батальона группировки войск «Запад» ефрейтор Олеся Першакова.

Военные врачи и медицинский персонал группировки войск «Запад» в ходе проведения специально военной операции ежедневно оказывают всю необходимую медицинскую помощь военнослужащим и пострадавшим мирным жителям на территории развернутых госпиталей и медицинских пунктов.

Бойцы с передовой поступают в медицинские пункты, в основном, с осколочными ранениями. Военные врачи делают всё возможное, чтобы спасти жизнь и каждого поставить на ноги.

Сразу после доставки в медицинский пункт военнослужащих с осколочными ранениями у медиков начинается самая сложная работа, ведь на кону жизни ребят, и трудиться приходится сутками напролёт без перерыва на сон.

Тем не менее, врачи творят чудеса. Стабилизируют даже тяжелораненых и сопровождают их на следующий этап эвакуации в ближайший госпиталь. Уже оттуда бойцов транспортируют в медицинские учреждения Минобороны России для дальнейшей реабилитации.

В операционных всегда очень тихо. Работают врачи. Делают всё чисто механически, всё-таки это их работа, и голова должна быть холодной, но сердце у каждого всё равно горячее. Медики понимают, насколько важное дело они делают, ежедневно спасая жизни наших ребят, бойцов.

Прооперированных, часто неоднократно, но уже точно стабильных пациентов эвакуируют в тыловые военные госпитали. Где их ждёт курс лечения, медицинская реабилитация. И где врачи также сделают всё возможное, чтобы каждого бойца поставить на ноги и вернуть в строй.

Но, главная ценность медицинского центра, работающего в зоне проведения СВО – люди. Специалисты высокого профиля, кандидаты наук, преподаватели военным медицинских вузов. Благодаря их квалификации и опыту наши военнослужащие возвращаются в строй, часто быстрее, чем это прописано в учебниках и нормативах.

Модули мобильных медицинских подразделений разворачиваются практически в любом месте. Электроснабжение, техническое обеспечение, а главное, квалификация врачей как в лучших больницах.

К военным медикам эвакуируют военнослужащих и мирных жителей, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте, санитарными вертолетами и автомобильным транспортом.

Главное – доставить пациента к врачам как можно раньше, а они сделают все, чтобы сохранить жизнь человека.

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