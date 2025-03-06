06.03.2025 (19:30)

С операторами ударных беспилотников Ленинградского военного округа прошли занятия по совершенствованию навыков управления FPV-дроном

С операторами FPV-дронов Ленинградского военного округа прошли занятия по совершенствованию навыков управления беспилотным летательным аппаратом как на симуляторах, так и на лётной трассес препятствиями. С бойцами занимаются инструкторы с опытом участия в специальной военной операции.

Военнослужащие по контракту, вне зависимости от количества часов налёта, делятся на группы. Первая группа отрабатывает на лётной трассе с препятствиями. Благодаря навыкам их преодоления бойцы смогут с лёгкостью уничтожать реального противника, который организовал огневую позицию в окне или трещине дома в зоне СВО.

Вторая группа летает на специально подготовленном симуляторе, где можно выбрать различные условия полёта, выставить метеорологические характеристики, технические особенности, поразить технику и живую силу условного противника. Благодаря компьютерной программе можно отрабатывать трудновыполнимые элементы пилотирования и поражения противника, не растрачивая материальную базу воинской части.

За действиями каждого обучаемого следил опытный инструктор, который оценивал качество прохождения маршрута, вводил определённые препятствия в программу, фиксировал время прохождения трассы.

После завершения курсов по подготовке операторов FPV-дронов военнослужащие Ленинградского военного округа будут направлены для выполнения боевых задач в зону проведения СВО в составе группировки войск «Север».

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