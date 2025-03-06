06.03.2025 (17:30)

Военнослужащие учебного центра войск связи ЦВО поздравили врачей и медсестер военного госпиталя с Международным женским днём

Военнослужащие Межвидового регионального учебного центра войск связи Центрального военного округа поздравили врачей и медсестер военного госпиталя в Ульяновске с Международным женским днём.

В ходе мероприятия, которое прошло на территории госпиталя, военнослужащие поблагодарили женщин за понимание и терпение, пожелали им крепкого здоровья, счастья, весеннего настроения, успехов и удачи. Вручили им цветы и подарки. Продолжилось мероприятие концертной программой. Творческий коллектив исполнил военные-патриотические песни и классические произведения русских композиторов. Так же к поздравлениям присоединились артисты государственного ансамбля песни и танца «Волга», они представили программу с яркими танцевальными и вокальными композициями.

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