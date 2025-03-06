06.03.2025 (16:30)

Мотострелки ЦВО уничтожили условного противника на Алтае в ходе занятия

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, в ходе планового занятия по огневой подготовке отработали задачи по уничтожению живой силы условного противника.

Стрельба велась из автоматов и пулеметов Калашникова по неподвижным мишеням с места, а также по появляющимся мишеням со сменой огневой позиции. Кроме того, личный отработал вопросы выбора и маскировки позиций для стрельбы и эвакуацию условно раненых.

Всего в мероприятии боевой подготовки приняли участие около 50 военнослужащих.

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