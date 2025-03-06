06.03.2025 (15:30)

Огневую засаду на колонну техники отработали миномётчики ЦВО на занятиях по боевой подготовке в Кузбассе

Военнослужащие минометных подразделений мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) провели огневую засаду на колонну техники условного противника в ходе занятий по боевой подготовке в Кемеровской области.

По замыслу занятий, разведчики раскрыли предполагаемый маршрут и время движения колонны автомобильной техники условного противника. Для её уничтожения были задействованы минометные расчеты, которые были укрыты от противника за холмистым рельефом местности.

В момент прохождения техники неприятеля в указанном районе минометчики открыли огонь из 122 мм минометов 2С12 «Сани». Первым выстрелом минометчики остановили движение колонны, уничтожив головную машину, после чего непрерывным огнём полностью уничтожили технику условного противника. Стрельба велась с закрытых огневых позиций на дистанции около 1100 м по мишеням, имитирующим военную технику. Корректировку огня и контроль поражения цели выполняли расчёты беспилотников по средствам радиосвязи.

122-мм возимый миномет 2С12 «Сани» предназначен для поражения живой силы противника, расположенной открыто или в укрытиях, а также огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники.

В занятиях было задействовано более 30 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

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