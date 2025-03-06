06.03.2025 (14:30)

Военнослужащие ЦВО приняли участие в церемонии возложения цветов к бюсту Александра Покрышкина трижды Героя Советского Союза в Новосибирске

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), приняли участие в церемонии возложения цветов к бюсту Александра Покрышкина, посвященной 112-й годовщине со дня рождения трижды Героя Советского Союза, маршала авиации.

Церемония состоялись в центре города Новосибирска на улице Красный проспект. В мероприятии приняли участие военнослужащие Новосибирского гарнизона, руководители города и области, ветераны, воспитанники городских патриотических клубов и общественных организаций.

Кроме того, была организована Вахта памяти - на пост заступили лучшие курсанты и воспитанники Городского гражданско-патриотического центра.

Справочно:

Александр Иванович Покрышкин – участник Великой Отечественной войны с первого до последнего её дня. Родился 21 февраля по старому стилю (6 марта н. ст.) 1913 года в Новониколаевске. Войну старший лейтенант А. И. Покрышкин встретил в должности заместителя командира эскадрильи на Южном фронте, его аэродром подвергся бомбардировке 22 июня 1941 года, в первый день войны.

В 1941-42 гг. участвовал в оборонительной операции в Молдавии, в Тираспольско-Мелитопольской, Донбасской и Ростовской оборонительных операциях, в обороне Кавказа, а позднее – в Ростовской наступательной операции. В 1943 году прославился в Битве за Кубань. В воздушной битве на Кубани он лично сбил 22 вражеских самолёта, стали асами многие его ученики, а Покрышкин приобрёл всесоюзную славу. В мае и августе 1943 г. был удостоен медалей Золотая звезда Героя Советского Союза. За голову Покрышкина в третьем рейхе была объявлена награда в 2 миллиона рейхсмарок, а оповещение «Ахтунг! Ахтунг! В небе Покрышкин» ввергало в панический ужас пилотов люфтваффе.

С начала мая 1944 года участвовал в боях на 2-ом Украинском и с июля – на 1-ом Украинском фронтах. 19 августа 1944, после 550 боевых вылетов и 53 официальных побед в воздушных боях, Покрышкин был награждён Золотой звездой Героя Советского Союза в третий раз. В 1944 году участвовал в воздушном сражении в районе Ясс, во Львовско-Сандомирской операции; в 1945 году полковник Покрышкин командовал дивизией в ходе Висло-Одерской, Нижне-Силезской, Верхне-Силезской, Берлинской и Пражской наступательных операций.

Участвовал в легендарном Параде Победы 24 июня 1945 года как знаменосец 1-го Украинского фронта.

Александр Покрышкин – второй по результативности (после Ивана Кожедуба) пилот-истребитель среди всех лётчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй Мировой войне.

В числе других наград Покрышкина: шесть орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, четыре ордена Красного Знамени, два ордена Суворова, два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени. Среди его наград от зарубежных держав – медаль Армии США «За выдающуюся службу» – вторая по старшинству награда американской армии.

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