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06.03.2025 (18:30)

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил Российский федеральный ядерный центр в Сарове

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Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов совершил рабочую поездку в город Саров, где посетил ряд структурных подразделений Российского федерального ядерного центра –Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.

Глава российского оборонного ведомства ознакомился с деятельностью ядерного центра, где проводят исследования на установках и стендах с уникальными характеристиками, лазерный полигон и экспериментальную площадку Центра.

Министру обороны РФ представили разработки ядерного центра в области цифровых, суперкомпьютерных и лазерных технологий, а также импульсной техники.

В завершение рабочей поездки Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание с руководством Российского федерального ядерного центра и профильных органов военного управления в ходе которого высоко оценил деятельность сотрудников Центра и выразил уверенность, что в ближайшее время Минобороны России будет обеспечено новыми разработками.

Также Министр обороны РФ возложил цветы к памятнику Юлию Харитону, который является основателем Российского федерального ядерного центра в Сарове.

Российский федеральный ядерный центр, расположенный в городе Сарове, является ведущей научно-исследовательской организацией, обеспечивающей национальную безопасность и технологическую конкурентоспособность России. Центр был создан в 1946 г. для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Наука
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