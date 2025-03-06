06.03.2025 (23:00)

На Балтийском флоте поздравили женщин с Международным женским днем

На торжественном собрании в Калининградском Доме офицеров начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Валерий Казаков от себя лично от имени Военного Совета Балтийского флота поздравил женщин-военнослужащих и гражданский персонал флота с наступающим Международным женским днем.

В своем обращении он отметил, особую признательность женщинам военнослужащим, представителям гражданского персонала и женам защитников Отечества, вносящим неоценимый вклад в укрепление боеготовности флота и наше страны, достойно выполняющим возложенные на них обязанности.

На сегодняшний день в составе Балтийского флота служат более 80 женщин-офицеров, около 150 имеют воинские звания «мичман» и «прапорщик», свыше 300 проходят военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава. Порядка 5000 женщин трудятся в качестве гражданских специалистов в воинских частях, на предприятиях и в учреждениях флота.

Приказом командующего флотом, в честь Международного женского дня, за образцовое исполнение служебных обязанностей женщины-военнослужащие и гражданский персонал учреждений и воинских частей флота были награждены государственными, ведомственными медалями, грамотами и благодарностями от командующего Балтийским флотом.

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