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06.03.2025 (10:30)

Корвет «Стойкий» Балтийского флота выполнил учебно-боевые задачи в Балтийском море

Экипаж корвета «Стойкий» в ходе планового учения в Балтийском море выполнил учебно-боевые задачи по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и безэкипажных катеров (БЭК) условного противника.

В ходе тренировки операторы радиолокационных станций радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевых частей обнаруживали и брали на сопровождение воздушные цели, в роли которых выступали беспилотники одного из подразделений БЛА Балтийского флота.

Налет дронов различных типов на корвет проводился одновременно с нескольких направлений с меняющейся интенсивностью. После их обнаружения и выдачи целеуказаний специалисты зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов отрабатывали упражнения по уничтожению воздушной угрозы.

На втором этапе были отработаны действия по уничтожению безэкипажных катеров условного противника. Средствами наблюдения в районе выполнения задач были обнаружены БЭК «противника», огнем из крупнокалиберных пулемётов цели были уничтожены.

Экипаж корабля также выполнил упражнения по постановке радиоэлектронных помех, применение средств радиоэлектронной и визуальной маскировки, провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, а также осуществил ряд противолодочных и противодиверсионных мероприятий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка
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