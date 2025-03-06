06.03.2025 (22:00)

Корабли Балтийского флота провели морской ракетный бой

В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота в морских полигонах Балтийского моря корабельная ударная группа (КУГ) в составе малых ракетных кораблей «Зелёный Дол», «Град» и «Наро-Фоминск», провела ракетный бой с ракетным катером «Димитровград».

В рамках отработки тактического эпизода экипажи кораблей «Зелёный Дол», «Град» и «Наро-Фоминск» выполнили задачу по нанесению ракетного удара по кораблю условного противника, в качестве которого выступил ракетный катер «Димитровград». Экипаж, ракетного катера, в свою очередь, выполнил задачи по отражению ракетного удара с постановкой активных и пассивных помех и использованием зенитных средств.

В назначенных районах Балтийского моря малые ракетные корабли произвели электронные пуски противокорабельных крылатых ракет. Мероприятия боевой подготовки проводились в условиях сложной помеховой обстановки с применением средств радиоэлектронного противодействия с обеих сторон.

Также кораблями были выполнены задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи, прохождению узкостей.

Выполнение задач в морских полигонах Балтийского флота экипажами кораблей БФ будет продолжено. В ближайшее время им предстоит выполнить ряд учебно-боевых задач по предназначению.

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