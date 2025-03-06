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06.03.2025 (21:00)

В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота проведена тренировка по управлению ракетными ударами

В рамках плановых занятий военнослужащие ракетного дивизиона Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота провели тренировку по управлению ракетными ударами и выполнили электронные пуски ракет по морским целям, уничтожив отряд боевых кораблей условного противника в акватории Финского залива.

Тренировка проводилась с целью повышения боевой готовности и отработки навыков управления огнем. Расчеты дивизиона продемонстрировали высокую степень подготовки, выполняя все этапы — от определения координат целей до имитации пуска ракет.

Результаты данной тренировки будут тщательно проанализированы для дальнейшего улучшения тактики и методов ведения боевых действий. Регулярно проводимые подобного рода тренировки являются важным элементом в поддержании оперативной и боевой готовности Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

  Ракетные комплексы, на которых была проведена тренировка, предназначены для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианесущих ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка
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