06.03.2025 (19:00)
В соединениях Балтийской военно-морской базы военнослужащие отработали действия по отражению воздушного нападения
В ходе тренировки действий при получении сигнала об опасности воздушного удара, подразделения соединений и воинских частей Балтийской военно-морской базы отработали порядок действий при атаке воинских частей и объектов военной инфраструктуры с воздуха.
Для каждой воинской части был разработан свой замысел тренировки, который охватывал такие актуальные аспекты противовоздушной обороны, как отражение нападения беспилотных летательных аппаратов, укрытие личного состава в убежищах для защиты от поражения авиационными бомбами и дронами камикадзе.
Практические тренировки подразделений проводятся регулярно, что позволяет повысить уровень подготовки и слаженности действий.
Всего в тренировках было задействовано свыше 300 человек личного состава, а также военная и специальная техника.