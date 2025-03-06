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06.03.2025 (19:00)

В соединениях Балтийской военно-морской базы военнослужащие отработали действия по отражению воздушного нападения

В ходе тренировки действий при получении сигнала об опасности воздушного удара, подразделения соединений и воинских частей Балтийской военно-морской базы отработали порядок действий при атаке воинских частей и объектов военной инфраструктуры с воздуха.

Для каждой воинской части был разработан свой замысел тренировки, который охватывал такие актуальные аспекты противовоздушной обороны, как отражение нападения беспилотных летательных аппаратов, укрытие личного состава в убежищах для защиты от поражения авиационными бомбами и дронами камикадзе.

Практические тренировки подразделений проводятся регулярно, что позволяет повысить уровень подготовки и слаженности действий.

Всего в тренировках было задействовано свыше 300 человек личного состава, а также военная и специальная техника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка
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