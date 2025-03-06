06.03.2025 (13:30)

Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 6 марта 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Горналь, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, 1-й Княжий, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Рубанщина, Старая Сорочина и Суджа. Отражены три контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Зазулевка, Замостье, Колмаков, Косица, 2-й Княжий, Локня, Меловой, Мирный, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Запселье, Мирополье, Новенькое и Юнаковка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 8 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, миномет, инженерная машина разграждения, а также четыре пункта управления БпЛА.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65230 военнослужащих, 385 танков, 296 боевых машин пехоты, 256 бронетранспортеров, 2133 боевые бронированные машины, 2315 автомобилей, 515 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, из них 21 инженерную машину разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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