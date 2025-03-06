06.03.2025 (18:00)

Юнармейцы приняли участие в соревнованиях «Ровняемся на героев» в Удмуртии

Участники юнармейского движения приняли участие в соревнованиях «Ровняемся на героев», которые прошли в Сарапуле Удмуртской Республики. Мероприятие прошло в одной из городских школ.

В ходе соревнований юнармейцы продемонстрировали знания основ общевоинских уставов Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ), приёмов по строевой подготовке и строевых песен. Кроме того, участники приняли участие в исторической викторине, которая затронула периоды от Первой мировой войны до проведения специальной военной операции. По результатам соревнований победители и призёры были награждены грамотами и памятными подарками.

Основная цель мероприятия – это патриотическое воспитание молодёжи, популяризация военной службы и побуждение молодого поколения к изучению истории Отечества. Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе во всех 29 субъектах РФ, которые входят в состав Центрального военного округа (ЦВО).

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