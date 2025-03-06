06.03.2025 (17:00)

Военные железнодорожники ЦВО отработали навыки оказания первой медицинской помощи в полевых условиях на полигоне под Екатеринбургом

Военнослужащие отдельного железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали навыки оказания первой медицинской помощи в полевых условиях. Занятия по тактической медицине, под руководством опытных инструкторов – участников специальной военной операции (СВО), прошло на полигоне под Екатеринбургом.

Военные железнодорожники отработали наложение давящих повязок, жгутов и медицинских турникетов для остановки кровотечения при ранении. Кроме того, военнослужащие уделили внимание определению вида кровотечения и особенности оказания помощи в каждом отдельном случае. Также личный состав отработал различные способы эвакуации условно раненного военнослужащего из «красной», «жёлтой» и «зелёной» зон в безопасное место.

Отдельный акцент был сделан на оказании военнослужащими самопомощи штатными и подручными средствами. Санинструкторы разобрали с каждым из них ошибки и дали рекомендации, которые позволят избежать таких недочётов непосредственно при выполнении боевых и специальных задач.

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