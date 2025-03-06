06.03.2025 (16:00)

Экипажи танков российской военной базы ЮВО в Армении освоили программу скоростного вождения на полигоне

С танковыми экипажами российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении прошли плановые занятия по скоростному вождению танков на полигоне Алагяз.

Военнослужащие выполнили задачи по прохождению специальной трассы, оборудованной 20 различными искусственными и естественными препятствиями: косогорами, противотанковыми рвами, колейными мостами и др.

Помимо этого, танкисты в составе подразделений на максимальных скоростях отработали выполнение манёвров, включающих повороты и развороты различной сложности.

Особенностью занятий по вождению является широкое применение имитационных средств: дымовых гранат, взрывпакетов и холостых боеприпасов, которые позволяют максимально приблизить условия тренировки к боевой. В данной обстановке проверяется не только внимательность и концентрация военнослужащих, но и умение работать с другими экипажами боевых машин.

Все поставленные перед танкистами задачи, выполнялись с учетом опыта специальной военной операции, цели занятий были достигнуты в полном объеме.

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