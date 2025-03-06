06.03.2025 (15:00)

Военнослужащие ЮВО изучают тактику ведения боя и проходят боевое слаживание на полигоне в Ростовской области

Военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации, проходят обучение тактике захвата опорных пунктов противника в Ростовской области. Полевые занятия проводятся в центре подготовки военнослужащих Южного военного округа.

Личным составом отрабатываются различные схемы тактических действий, обеспечивающих подход к опорным пунктам и их последующую зачистку. Штурмовики обучаются ведению боя в тесном контакте с подразделениями непосредственного огневого сопровождения атаки, прикрывающими мобильные штурмовые группы.

В ходе занятий, направленных на достижение высокого уровня взаимодействия между штурмовиками, военнослужащие обучаются способам передвижения в составе групп и ведению непрерывного огня на подавление из различных видов стрелкового вооружения.

Штурмовые группы отрабатывают различные сценарии, подготовленные инструкторами, получившими боевой опыт в зоне проведения специальной военной операции (СВО), занятия проходят в условиях, приближенных к боевым.

Для этого в ходе подготовки применяются различные системы имитации средств огневого поражения, пуски сигнальных ракет и ручные дымовые гранаты.

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