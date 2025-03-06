06.03.2025 (13:00)

На Ставрополье продолжается отбор кандидатов, желающих заключить контракт с Минобороны России



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На Ставрополье продолжается отбор кандидатов, желающих заключить контракт с Минобороны России

В Ставропольском крае продолжается отбор кандидатов, желающих заключить контракт с Минобороны России.

Чтобы заключить контракт, кандидат может обратиться в военный комиссариат по месту проживания или непосредственно на пункт отбора. Оформление всех необходимых документов и прохождение проверочных мероприятий занимает не более трех дней. В течение этого времени инструкторы пункта отбора сопровождают граждан на всех этапах подготовки к заключению контракта.

Также кандидатам доводится вся информация, касающаяся социальных льгот и выплат. Так, в Ставропольском крае предусмотрено более 30 различных мер поддержки для военнослужащих по контракту, а также региональная выплата в 1 млн. 600 тыс. рублей и федеральная – 400 тыс. рублей.

Вступить в ряды Вооруженных Сил России граждан подталкивает чувство патриотизма и стремление помочь своим товарищам. По словам Мурата Карданова, многие его родственники сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, поэтому он не может оставаться в стороне.

«Защищать Родину, во-первых. Отдать долг, честь Родине. Ну а во-вторых, само желание так появилось, потому что половина моих родственников там. Братья, зятья, все там находятся. Делятся, рассказывают, как быть, как поступать, на что обращать внимание и так далее», – отмечает Мурат Карданов.

Мирза Абдулкеримов пошел на службу по контракту вслед за своим сыном, который отправился служить по мобилизации в 2022 году.

«Сын меня поддержал в этом. Он меня поддержал и это меня чуть подбодрило. Он там, не говорит же «нет-нет». Он и сам, когда уезжал, сказал, если мне повестка придет, я не буду прятаться, я уеду. Я ему тоже препятствовать не стал. У нас и деды воевали», – заключает Мирза Абдулкеримов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице