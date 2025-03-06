06.03.2025 (12:00)

Четыре уссурийских десантника взяли 10 пленных в курском приграничье



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Четыре уссурийских десантника взяли 10 пленных в курском приграничье

Четыре десантника Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующие в составе группировки войск «Север», при штурме лесополосы в приграничье Курской области взяли в плен 10 военнослужащих ВСУ.

«Поступила задача выдвинуться группе в количестве четырех человек в одну из лесополос для проведения разведывательно-поисковых действий. В ходе выдвижения были обнаружены несколько оборудованных позиций ВСУ. Проходя от позиции к позиции, были взяты в плен порядка десяти военнослужащих ВСУ», - рассказал помощник начальника разведки с позывным «Зенит».

На обратном пути в ходе эвакуации пленных группа была атакована ВСУ при помощи гексакоптера «Баба Яга». «Коптер начал производить сбросы мин, два разведчика не растерялись, растянули теплоизоляционное одеяло и под ним спрятали военнопленного ВСУ», - добавил «Зенит». Также по группе, выводившей пленных, ВСУ открывали минометный огонь.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице