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06.03.2025 (12:00)

Четыре уссурийских десантника взяли 10 пленных в курском приграничье

Четыре десантника Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующие в составе группировки войск «Север», при штурме лесополосы в приграничье Курской области взяли в плен 10 военнослужащих ВСУ.

«Поступила задача выдвинуться группе в количестве четырех человек в одну из лесополос для проведения разведывательно-поисковых действий. В ходе выдвижения были обнаружены несколько оборудованных позиций ВСУ. Проходя от позиции к позиции, были взяты в плен порядка десяти военнослужащих ВСУ», - рассказал помощник начальника разведки с позывным «Зенит». 

На обратном пути в ходе эвакуации пленных группа была атакована ВСУ при помощи гексакоптера «Баба Яга».  «Коптер начал производить сбросы мин, два разведчика не растерялись, растянули теплоизоляционное одеяло и под ним спрятали военнопленного ВСУ», - добавил «Зенит». Также по группе, выводившей пленных, ВСУ открывали минометный огонь.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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