06.03.2025 (11:00)

В Хабаровском крае в центре снайпинга ВВО продолжается курс обучения военнослужащих

В Хабаровском крае на базе центра снайпинга Восточного военного округа (ВВО) продолжается курс обучения военнослужащих, заключивших первые контракты.

Особое внимание при обучении курсантов уделяется вопросам разведки целей и определения дальности до них, ведению прицельного огня из снайперских винтовок, в различных условиях местности в дневное и ночное время суток.

На полигоне «Князе-Волконский» военнослужащие выполняют стрельбы из снайперских винтовок ВСС «Винторез», СВД.

В ходе занятий, курсанты отработают смену огневых позиций, перемещение в составе «боевых двоек».

Также, курсантов обучают навыкам выбора и оборудования позиции, использования различных приборов наблюдения и прицеливания, поражения цели и корректировки огня.

Военнослужащие обучаются оборудованию ложных боевых позиций, скрытному передвижению, правильной маскировке боевых позиций, отрабатывают действия при внезапной встрече с противником.

Особое внимание уделяется действию снайперов в составе пар в лесном массиве.

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