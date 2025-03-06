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06.03.2025 (10:00)

Младшие офицеры войск связи ВВО изучают современные подходы в организации управления

Младшие офицеры войск связи изучают современные подходы в организации управления с учетом опыта специальной военной операции в ходе учебно-методических сборов Восточного военного округа (ВВО).

Для подготовки офицеров-выпускников Военной академии связи на базе полигона ВВО развернуто 14 учебных мест.

Военнослужащие обучаются применению и эксплуатации средств радиосвязи, объектовых средств радиосвязи, проводной связи.

В ходе практических действий офицеры сдают нормативы по развертыванию и применению видеокамер и средств видеотрансляции, применению межвидовой системы информационного обмена.

В целях качественной подготовки, руководители занятий дают различные вводные для последовательной отработки практических действий на комплексных занятиях. Так разыгрываются различные сценарии с использованием средств имитации.

«Для проведения занятий с офицерами-выпускниками задействовано порядка 30 инструкторов, имеющих боевой опыт. Данный состав учебных мест и материальной базы был применен и положительно апробирован при подготовке специалистов связи в зоне проведения специальной военной операции», - отметили в штабе руководства сборами.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Войска связи
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