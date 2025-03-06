06.03.2025 (09:30)

Связисты армейского корпуса ВВО на Сахалине провели тренировку по связи

Связисты армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине провели тренировку по связи, в ходе которой военнослужащие отработали организацию противодействия средствам радиоразведки и радиоподавления условного противника.

В ходе тренировки военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию полевого узла связи и организовали взаимодействие вышестоящего штаба с подчинёнными подразделениями.

По легенде тренировки условным противником было установлено подавление основного канала связи батальона управления, после чего связисты поочерёдно выполнили переходы на резервные каналы связи: проводной, спутниковый и радиорелейный.

Подобные тренировки проводятся регулярно с целью повышения профессионального уровня военных связистов, предоставляя им возможность на практике отработать широкий комплекс задач.

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