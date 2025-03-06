06.03.2025 (09:00)

Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления БпЛА и систему противодействия БпЛА «Drone Dome» ВСУ в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления БпЛА и систему противодействия БпЛА «Drone Dome» ВСУ в Херсонской области

Расчёты БпЛА 18 общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно уничтожают пункты управления БпЛА, артиллерийские орудия, бронетехнику и личный состав ВСУ ударными беспилотниками в Херсонской области на правом берегу Днепра.

По установленным целям работаю сразу несколько расчетов. Один из расчётов обнаружил место запуска дронов и личный состав ВСУ, в тоже время другой расчёт выявил вражескую систему противодействия БпЛА «Drone Dome». Координаты вскрытых объектов оперативно передаются на пункт управления. Операторы ударных дронов поднимаются в воздух. Несколько минут и заданные цели прямым попаданием уничтожены.

В режиме реального времени военнослужащие подразделения БпЛА наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице