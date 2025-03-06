06.03.2025 (08:30)

Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на южных окраинах Часова Яра



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на южных окраинах Часова Яра

На окраинах Часова Яра артиллерийские расчеты Ивановского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ с личным составом. После боевой операторы беспилотных летательных аппаратов подтвердили точное попадание снаряда и уничтожение опорного пункта противника.

Операторы БпЛА постоянно проводят воздушную разведку в зоне ответственности соединения, выявляя различные цели. В ходе выполнения боевых задач артиллеристы наносят удары по выявленным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы противника.

Благодаря большой дальности стрельбы орудия артиллеристы находятся не на самом переднем крае наших войск. Несмотря на это, каждый раз артиллеристы действуют быстро и слаженно, чтобы не допустить обнаружения орудия средствами воздушной разведки противника.

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