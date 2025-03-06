06.03.2025 (08:30)
Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на южных окраинах Часова Яра
На окраинах Часова Яра артиллерийские расчеты Ивановского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ с личным составом. После боевой операторы беспилотных летательных аппаратов подтвердили точное попадание снаряда и уничтожение опорного пункта противника.
Операторы БпЛА постоянно проводят воздушную разведку в зоне ответственности соединения, выявляя различные цели. В ходе выполнения боевых задач артиллеристы наносят удары по выявленным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы противника.
Благодаря большой дальности стрельбы орудия артиллеристы находятся не на самом переднем крае наших войск. Несмотря на это, каждый раз артиллеристы действуют быстро и слаженно, чтобы не допустить обнаружения орудия средствами воздушной разведки противника.