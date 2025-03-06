06.03.2025 (08:00)

Операторы БпЛА группировки войск «Центр» рассказали о применении новых FPV-дронов



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Операторы БпЛА группировки войск «Центр» рассказали о применении новых FPV-дронов

Военнослужащие расчета беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Центр» показали новые FPV-дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу, и рассказали о их применении на Александро-Калиновском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

FPV-дроны, которые управляются по волоконно-оптическому каналу, уникальны тем, что они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника. Оптоволоконный кабель тянется из катушки, крепящейся на нижней части ударного дрона, чтобы исключить соприкосновение с воздушными винтами. Длина нити, в зависимости от конкретной модели, может достигать 20 километров.

«Выполняем широкий спектр задач с применением ударных дронов, начиная с поражения живой силы противника, поражение зданий и сооружений, в котором он находится, пулеметные точки. Также активно уничтожаем технику, в основном для этого используем FPV-дроны на оптоволокне. С использованием этих дронов, осуществляем изоляцию района поля боя, не даем противнику совершать подвоз боеприпасов и личного состава», – рассказал начальник службы БпЛА, Владимир Солодовников.

При освобождении населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики военнослужащие расчетов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) группировки войск «Центр» впервые массово использовали ударные дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице