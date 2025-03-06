06.03.2025 (07:30)
Морские пехотинцы продолжают активно сокращать численность боевиков ВСУ
Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» продвигаются на север от Великой Новоселки, уничтожая огневые позиции и пункты управления ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Вместе с линией фронта двигаются и артиллерийские подразделения, они активно помогают штурмовым группам зачищать лесополосы, в которых пытаются прятаться националисты. Один из расчётов реактивных систем залпового огня «Ураган» выжег опорный пункт боевиков во время нанесения огневого удара, применив осколочно-фугасные боеприпасы. В результате объективного контроля, противник потерял свыше 20 человек, два пикапа и орудие полевой артиллерии.
«Ураган, не то слово, «лютый», его площадь поражения полным пакетом более 4-х футбольных полей. В основном мы разбираем по тыловой части противника. Это укрепрайоны, живая сила противника - пехота, по линиям снабжения отрабатываем. Ну и технику, конечно. В основном артиллерию, чтобы не мешала нашим пацанам, помогаем своим.
В любом случае, пехота должна понимать, что ее труд прикрыт, и мы всегда будем отрабатывать так, как положено. Если не мы, то штурмовым подразделениям приходится тяжело. К своей работе надо относиться всегда ответственно», - рассказал в ходе беседы военнослужащий с позывным «Лютый»
Использование реактивной артиллерии позволяют ликвидировать места хранения боеприпасов, сосредоточения техники, а также отрезать резервные подразделения от основных сил.