06.03.2025 (07:30)

Морские пехотинцы продолжают активно сокращать численность боевиков ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Морские пехотинцы продолжают активно сокращать численность боевиков ВСУ

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» продвигаются на север от Великой Новоселки, уничтожая огневые позиции и пункты управления ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Вместе с линией фронта двигаются и артиллерийские подразделения, они активно помогают штурмовым группам зачищать лесополосы, в которых пытаются прятаться националисты. Один из расчётов реактивных систем залпового огня «Ураган» выжег опорный пункт боевиков во время нанесения огневого удара, применив осколочно-фугасные боеприпасы. В результате объективного контроля, противник потерял свыше 20 человек, два пикапа и орудие полевой артиллерии.

«Ураган, не то слово, «лютый», его площадь поражения полным пакетом более 4-х футбольных полей. В основном мы разбираем по тыловой части противника. Это укрепрайоны, живая сила противника - пехота, по линиям снабжения отрабатываем. Ну и технику, конечно. В основном артиллерию, чтобы не мешала нашим пацанам, помогаем своим.

В любом случае, пехота должна понимать, что ее труд прикрыт, и мы всегда будем отрабатывать так, как положено. Если не мы, то штурмовым подразделениям приходится тяжело. К своей работе надо относиться всегда ответственно», - рассказал в ходе беседы военнослужащий с позывным «Лютый»

Использование реактивной артиллерии позволяют ликвидировать места хранения боеприпасов, сосредоточения техники, а также отрезать резервные подразделения от основных сил.

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