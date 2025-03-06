06.03.2025 (07:00)
Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар авиационными ракетами по живой силе и бронетехнике ВСУ в курском приграничье
В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» экипаж армейской авиации на вертолете
Ка-52м, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.
После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.
Метки: