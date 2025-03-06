06.03.2025 (06:30)
Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» уничтожили склад с боекомплектом, бронемашины и скопления живой силы ВСУ
Расчеты РСЗО «Град» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники, движению колонн и скоплениям живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
В этот раз в ходе выполнения боевых задач на одном из направлений СВО артиллеристы уничтожили склад с боекомплектом, несколько боевых бронированных машин и скопления живой силы ВСУ.
Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику.
Получив координаты целей, расчеты «Градов» в кратчайшие сроки выдвинулись в район боевого применения и заняли огневые позиции. Затем военнослужащие произвели развертывание боевых машин и навели их на цели. После чего, незамедлительно произвели залпы 122-мм реактивными снарядами по противнику, находящемуся на удалении нескольких километров.
Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании в заданный район.
После выполнения поставленной задачи расчеты боевых машин оперативно покинули огневые позиции.
РСЗО «Град» – мощная система. Она представляет серьёзную опасность для ВСУ, ведь наносит удары, в том числе, по укреплённым пунктам противника.
Установки также используют для создания заградительного огня при отходе или отступлении противника. Бойцы группировки войск «Запад» продолжают идти вперёд. Их прикрытие обеспечивают, в том числе, РСЗО «Град».
Расчёты боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности. Противник не знает, откуда на этот раз прилетят реактивные снаряды. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.
Перезаряжание расчеты РСЗО «Град» производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.
В зависимости от поставленных задач реактивные снаряды летят на расстояние от 10 до 20 километров. Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволяют убедиться в уничтожении целей.