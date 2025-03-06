06.03.2025 (06:00)

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты, бронетехнику и живую силу ВСУ на Харьковском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты, бронетехнику и живую силу ВСУ на Харьковском направлении

Экипажи танков Т-72Б3М 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в зоне проведения СВО на Харьковском направлении точечными выстрелами уничтожили взводные опорные пункты, боевую технику и живую силу ВСУ.

Живую силу противника, закрепившуюся в нежилом здании, обнаружила воздушная разведка. Координаты цели были оперативно переданы танкистам 44-го армейского корпуса.

Экипаж танка Т-72Б3М выдвинулся на закрытую огневую позицию, откуда нанёс поражение осколочно-фугасными снарядами по боевикам ВСУ. Благодаря объективному контролю подразделения беспилотных летательных аппаратов, командиру танкового подразделения удалось удачно скорректировать наводчика на цель, тем самым обеспечить высокую точность попаданий.

Стрельба по навесной траектории с закрытых огневых позиций позволяет танкистам наносить огневое поражение противнику незаметно. Системы радиоэлектронной борьбы и антидроновые козырьки позволяют защитить узлы, агрегаты и экипаж танка от нападения FPV-дронов и гексакоптеров ВСУ.

Отстрелявшись, танкисты меняют позиции для исключения ответного огня артиллерии противника или атаки танков дронами-камикадзе.

Боевую работу танкисты ведут круглосуточно. В приоритете целей – укрепления, боевая техника противника, в т.ч. иностранного производства.

С боевым духом у наших бойцов все в полном порядке. Успешному выполнению задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой. Как говорят экипажи танков, все необходимые детали, запасные части, снаряды в наличии. Все что нужно, доставляют оперативно и в срок.

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