06.03.2025 (05:30)
Операторы FPV-дрона Южной группировки войск уничтожили пикап ВСУ в районе населённого пункта Дзержинск
Операторами FPV-дрона 132-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожен пикапа ВСУ в районе населённого пункта Дзержинск.
Противник в самый последний момент обнаружил подлетающий к машине на малой высоте дрон, управляемый по оптоволоконному кабелю, и попытался сбить его огнем из стрелкового оружия. Эти попытки оказались безуспешными. Пикап и личный состав в нем были уничтожены.
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