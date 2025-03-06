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06.03.2025 (05:30)

Операторы FPV-дрона Южной группировки войск уничтожили пикап ВСУ в районе населённого пункта Дзержинск

Операторами FPV-дрона 132-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожен пикапа ВСУ в районе населённого пункта Дзержинск.

Противник в самый последний момент обнаружил подлетающий к машине на малой высоте дрон, управляемый по оптоволоконному кабелю, и попытался сбить его огнем из стрелкового оружия. Эти попытки оказались безуспешными. Пикап и личный состав в нем были уничтожены.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Специальная военная операция
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