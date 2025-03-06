06.03.2025 (05:00)
Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили гексокоптер, станцию «Старлинк» и пункт управления БпЛА ВСУ
Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили и уничтожили станцию спутниковой связи «Старлинк» и гексокоптер R-18 ВСУ в Донецкой Народной Республике.
Помимо этого, разведкой был выявлен пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника, расположенный в развалинах частного жилого дома, оставленного жителями. Точным попаданием ударных дронов Южной группировки войск пункт управления вместе с личным составом ВСУ, находящимся внутри, был уничтожен.
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