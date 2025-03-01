01.03.2025 (23:30)

Военнослужащих Ленинградского военного округа, проходящих реабилитацию после ранения, наградили государственными наградами

В Ленинградском военном округе прошла церемония вручения государственных военнослужащим, проходящим лечение и реабилитацию после полученного ранения в зоне проведения специальной военной операции.

Командование округа вручило награды бойцам и поблагодарило за героизм, проявленный в ходе выполнения задач в зоне проведения СВО.

Так же военнослужащим были переданы письма и подарки от детей дошкольных учреждений и школ Ленинградской области.

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