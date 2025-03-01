01.03.2025 (23:30)
Военнослужащих Ленинградского военного округа, проходящих реабилитацию после ранения, наградили государственными наградами
В Ленинградском военном округе прошла церемония вручения государственных военнослужащим, проходящим лечение и реабилитацию после полученного ранения в зоне проведения специальной военной операции.
Командование округа вручило награды бойцам и поблагодарило за героизм, проявленный в ходе выполнения задач в зоне проведения СВО.
Так же военнослужащим были переданы письма и подарки от детей дошкольных учреждений и школ Ленинградской области.
Метки: