01.03.2025 (23:15)
В Ленинградском военном округе прошли курсы подготовки для священнослужителей
В Ленинградском военном округе закончился учебный сбор для священнослужителей, направленные на приобретение навыков необходимых при работе в зоне проведения специальной военной операции.
Занятия прошли под руководством опытных офицеров и инструкторов. В курс подготовки были включены вопросы заблаговременного обнаружения беспилотных летательных аппаратов, действия при артиллерийском обстреле и отработка навыков перемещения по неизученной местности.
По окончанию курсов священнослужители в добровольном порядке могут быть направленны для работы в зону проведения специальной военной операции к подразделениям группировки войск «Север».
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