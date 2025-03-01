01.03.2025 (23:15)

В Ленинградском военном округе прошли курсы подготовки для священнослужителей

В Ленинградском военном округе закончился учебный сбор для священнослужителей, направленные на приобретение навыков необходимых при работе в зоне проведения специальной военной операции.

Занятия прошли под руководством опытных офицеров и инструкторов. В курс подготовки были включены вопросы заблаговременного обнаружения беспилотных летательных аппаратов, действия при артиллерийском обстреле и отработка навыков перемещения по неизученной местности.

По окончанию курсов священнослужители в добровольном порядке могут быть направленны для работы в зону проведения специальной военной операции к подразделениям группировки войск «Север».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице