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01.03.2025 (23:00)

Сотрудники краснодарского ЖКС провели занятия по оказанию первой медицинской помощи

Со специалистами жилищно-коммунальной службы краснодарского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) провели комплексные тренировки по оказанию первой медицинской помощи.

В краснодарском филиале обучение и проведение тренировок по оказанию первой помощи при поражении электрическим током или при получении различного рода травм организовано на постоянной основе.

Обучение проводится с целю получения умений и навыков, позволяющих оказать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях на производстве, травмах и отравлениях до прибытия медицинских работников.

Все работники краснодарского ЖКС в полной мере ознакомлены с правилами оказания первой помощи пострадавшему и готовы применять их на практике.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Медицина
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