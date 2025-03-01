01.03.2025 (22:45)

На российской военной базе ЮВО в Армении продолжают подготовку операторов FPV-дронов

На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении проводят подготовку операторов FPV-дронов с учётом опыта специальной военной операции.

На первом этапе подготовки военнослужащие изучают теорию: характеристики, программное обеспечение, техническое устройство, особенности эксплуатации и ремонта беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Практическая часть подготовки включает в себя тренировки на симуляторе с отработкой учебных задач, выполнение простых элементов пилотирования FPV-дронов в лесном массиве и в городской местности.

Военнослужащие получают основные знания и навыки, необходимые операторам БпЛА для выполнения боевых задач.

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