01.03.2025 (22:30)

Молодые офицеры артиллерийских подразделений освоили курс армейской тактической стрельбы на одном из полигонов ЮВО

На одном из полигонов Южного военного округа (ЮВО) продолжаются инструкторско-методические сборы с офицерами артиллерийских подразделений.

В рамках программы огневой подготовки, вновь прибывшие военнослужащие выполнили упражнения курса армейской тактической стрельбы, сформированные с учетом опыта специальной военной операции. Офицерам были поставлены огневые задачи по уничтожению спешивающейся группы пехоты условного противника на расстоянии до 500 метров.

Под руководством инструкторов-наставников, участников специальной военной операции, военнослужащие вели огонь из различных положений, меняя огневые позиции. В ходе занятий также использовались различные средства имитации боя, в том числе дымовые шашки и взрывпакеты.

В общую программу сборов включены как теоретические, так и практические инструкторско-методические занятия по всем предметам боевой подготовки, а также была проведена проверка уровня профессиональных знаний и навыков офицеров, приобретенных в военно-учебных заведениях.

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