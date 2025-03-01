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01.03.2025 (22:15)

В Республике Северная Осетия мотострелки ЮВО уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника

Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), в ходе практического занятия на полигоне, организовали огневую засаду уничтожив диверсионно-разведывательную группу условного противника.

Согласно плану занятия, бойцы мотострелкового подразделения заблаговременно и скрытно разместились на фланге вероятного маршрута наступающего противника, установили минно-взрывные заграждения на путях движения вражеских колонн и после нанесли ему максимальное поражение внезапно открытым огнем из стрелкового вооружения.

В ходе выполнения тактического приема для проведения воздушной разведки и наблюдения военнослужащие применяли беспилотные летательные аппараты.

Условия выполнения учебно-боевых задач были максимально приближенны к боевым и основывались на опыте специальной военной операции (СВО).

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
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