01.03.2025 (22:15)

В Республике Северная Осетия мотострелки ЮВО уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника

Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), в ходе практического занятия на полигоне, организовали огневую засаду уничтожив диверсионно-разведывательную группу условного противника.

Согласно плану занятия, бойцы мотострелкового подразделения заблаговременно и скрытно разместились на фланге вероятного маршрута наступающего противника, установили минно-взрывные заграждения на путях движения вражеских колонн и после нанесли ему максимальное поражение внезапно открытым огнем из стрелкового вооружения.

В ходе выполнения тактического приема для проведения воздушной разведки и наблюдения военнослужащие применяли беспилотные летательные аппараты.

Условия выполнения учебно-боевых задач были максимально приближенны к боевым и основывались на опыте специальной военной операции (СВО).

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице