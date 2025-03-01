01.03.2025 (22:00)

Молодые офицеры-танкисты отработали стрельбу с закрытых огневых позиций по опыту СВО на полигоне ЦВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Молодые офицеры-танкисты отработали стрельбу с закрытых огневых позиций по опыту СВО на полигоне ЦВО

Молодые офицеры-танкисты Центрального военного округа (ЦВО) в рамках плановых учебных сборов по освоению передового опыта специальной военной операции (СВО) отработали поражение мишеней с закрытых огневых позиций (ЗОП) на занятиях на полигоне учебного центра в Свердловской области.

В ходе занятий инструкторы, имеющие опыт СВО, обучали лейтенантов использовать данные, полученные операторами беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) коптерного типа, в интересах танковых экипажей. Такой способ взаимодействия операторов БпЛА и танкистов широко применяется на линии боевого соприкосновения для поражения блиндажей, огневых позиции и статичных объектов противника, находящихся вне зоны прямой видимости на дистанциях от 3 до 9 километров.

Молодые офицеры отработали наведение на мишени по координатам и стрельбу с ЗОП штатным снарядом танка Т-72Б3, оборудованного противодронной защитой. После поражения мишеней лейтенанты отработали смену огневых позиций, покидание огневого рубежа и откат на замаскированные позиции.

Программа интенсивного курса боевой и специальной подготовки построена на взаимодействии молодых офицеров с ветеранами СВО. Она закладывает основу знаний и умений, которые будут использовать младшие офицеры для обучения личного состава и руководства подразделениями при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Всего на полигонах ЦВО в учебных сборах задействовано более 300 молодых офицеров различных воинских специальностей: мотострелки, танкисты, артиллеристы, разведчики, инженеры, связисты, специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты и противовоздушной обороны.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице