01.03.2025 (21:30)

Молодые офицеры разведывательных подразделений ЦВО отработали бой в городе и уничтожение группы условного противника в Новосибирской области

Молодые офицеры в рамках плановых учебных сборов на полигоне в Новосибирской области на практике отработали ведение боя в городских условиях и уничтожение группы условного противника из гранатомета АГС-17 «Пламя» с применением опыта специальной военной операции (СВО).

В рамках практических занятий по огневой подготовке разведчики отработали задачи по ведению стрельбы по малоразмерным целям из неудобных положений в различных ситуациях учебно-боевой обстановки, а также отработали вопросы применения гранатомёта АГС-17 «Пламя» по группе условного противника, совершающего наступательные действия. Огонь из миномёта велся по навесной и настильной траектории на дистанцию около 1 тыс. метров. Корректировку огня и контроль поражения целей выполнял расчет БЛА квадрокоптерного типа. Все занятия организованы под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт.

Как сообщалось ранее, более 300 молодых офицеров привлечено к плановым учебным сборам, программа которых построена на взаимодействии молодых офицеров с ветеранами СВО. Она закладывает основу знаний и умений, которые будут использовать младшие офицеры для обучения личного состава и руководства подразделениями при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

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