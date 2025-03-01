01.03.2025 (21:15)

Военные полицейские ЦВО провели патриотическое мероприятие для воспитанников кадетской школы-интернат в Верхней Пышме

Военнослужащие военной комендатуры города Верхняя Пышма совместно с воинами-интернационалистами и сотрудниками Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Центрального военного округа (ЦВО) провели патриотические мероприятия для воспитанников кадетской школы-интернат.

Военнослужащие провели экскурсию по музею военной полиции ЦВО, рассказали об истории создания подразделения, особенностях службы, а также об отличившихся при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кроме того, дети ознакомились со специальными средствами, применяемыми военными полицейскими в служебной и боевой деятельности, узнали, как менялась экипировка и бронезащита военнослужащих, а также как техника стоит на вооружении подразделения. Кадеты активно задавали вопросы о том, как формировался музей, кто принимал участие в его создании, что необходимо для поступления на военную службу.

Затем воспитанники кадетской школы написали письма военнослужащим военной комендатуры г. Верхняя Пышма – участникам специальной военной операции. Представители комендатуры и воины-интернационалисты рассказали ребятам о традиции написания молодым поколением защитникам Родины писем, отметив, что основная цель – это поддержка военнослужащих, находящихся вдали от дома и возможность сказать «спасибо» тем, кто сегодня стоит на страже Отечества. Письма, которые написали воспитанники кадетской школы, были сформированы в отдельную посылку и в ближайшее время их направят в зону проведения спецоперации.

В завершении мероприятия для кадет специалистами парка «Патриот» была организована экскурсия по выставке трофейной техники стран НАТО, захваченной военнослужащими группировки войск «Центр» в зоне проведения СВО, а также военной и специальной техники, стоящей на вооружении войск Центрального военного округа. Ребята смогли не только увидеть боевые машины, задать экскурсоводам вопросы о тактико-технических характеристиках машин, о том, как и каким образом была захвачены образцы военной техники стран Запада, а также узнать о боевом пути российских военнослужащих, совершивших героические подвиги на СВО.

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