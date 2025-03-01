01.03.2025 (21:00)

На Суворовской площади почтили память погибших военных 6-й роты.



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На Суворовской площади почтили память погибших военных 6-й роты.

Родственники и сослуживцы возложили цветы к памятнику Десантникам. В памятных мероприятиях участвуют также представители Минобороны, командования ВДВ. Ровно 25 лет назад в Шатойском районе Чечни 6-я рота псковских десантников вступили в схватку с боевиками. Из 90 бойцов в живых остались только шестеро поминают по всей России.

В митинге приняли участие Заместитель начальника штаба воздушно-десантных войск Сергей ЧУБАРЫКИН, сотрудники Представительства Псковской области при Правительстве России, представители Псковского землячества, юнармейский отряд и кадетский класс десантного профиля, школьники и представители патриотических объединений в сопровождении роты почётного караула Преображенского полка.

Участники церемонии возложили цветы к памятнику воинам-десантникам, который расположен перед входом в музей. До этого в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках прошла панихида в память о погибших бойцах

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице