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01.03.2025 (21:00)

На Суворовской площади почтили память погибших военных 6-й роты.

Родственники и сослуживцы возложили цветы к памятнику Десантникам. В памятных мероприятиях участвуют также представители Минобороны, командования ВДВ. Ровно 25 лет назад в Шатойском районе Чечни 6-я рота псковских десантников вступили в схватку с боевиками. Из 90 бойцов в живых остались только шестеро поминают по всей России.

В митинге приняли участие Заместитель начальника штаба воздушно-десантных войск Сергей ЧУБАРЫКИН, сотрудники Представительства Псковской области при Правительстве России, представители Псковского землячества, юнармейский отряд и кадетский класс десантного профиля, школьники и представители патриотических объединений в сопровождении роты почётного караула Преображенского полка.

Участники церемонии возложили цветы к памятнику воинам-десантникам, который расположен перед входом в музей. До этого в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках прошла панихида в память о погибших бойцах

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантная подготовка , Памятники
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