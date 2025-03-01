01.03.2025 (20:30)

Военнослужащие ЦВО приняли участие в масленичных гуляниях в Новосибирске

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) и члены их семей приняли участие в праздновании Масленицы, организованном командным составом и сотрудниками Дома офицеров Новосибирского гарнизона.

Мероприятие прошло в соответствии со славянскими традициями в одном из жилых районов Новосибирска. Для присутствующих выступили артисты культурно-художественного ансамбля с концертной программой, включающей русские народные песни и танцы. Для военнослужащих и членов их семей были проведены различные развлекательные конкурсы, такие как перетягивание каната и катание на лошадях, а также для всех был накрыт стол с горячим чаем и традиционными угощениями, включая блины и пироги.

В завершение мероприятия состоялось традиционное сожжение чучела Масленицы, символизирующее прощание с зимой и встречу весны.

Организаторами мероприятия выступили сотрудники Дома офицеров Новосибирского гарнизона и командование одной из воинских частей, входящей в состав общевойскового объединения Центрального военного округа.

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