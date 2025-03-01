01.03.2025 (19:30)
Юнармейцы приняли участие в военно-спортивной игре «Тропа разведчика» в Самарской области
Юнармейские отряды приняли участие в военно-спортивной игре «Тропа разведчика» в Самарской области.
В ходе состязаний школьники преодолели двухкилометровую военизированную полосу препятствий, при прохождении которой ребята продемонстрировали силу, выносливость, а также память, логическое мышление и умение работать в команде.
Победители и призёры были награждены грамотами и памятными подарками.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.
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