01.03.2025 (19:00)

Юнармейцы Красноярского края приняли участие в эстафете «Огонь Победы»

Участники юнармейского отряда «Дружина Корякова» Емельяновского района Красноярского края приняли участие в эстафете «Огнь Победы», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках эстафеты частица пламени Вечного огня Мемориала Победы, расположенного в городе Красноярске, была передана в посёлок Солонцы Емельяновского района. В ходе торжественной церемонии передачи символа памяти павшим героям юнармейцы, почетные гости, среди которых был военный комиссар Емельяновского и Козульского районов Пётр Почекунин, минутой молчания почтили память военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы к мемориалу.

Эстафета «Огонь Победы» пройдет по всем населенным пунктам района, напоминая о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Юнармейцы будут встречать огонь, нести вахту памяти и узнавать о героях, которые ковали Победу в 1945 году.

Огонь Победы – это символ единства поколений, благодарности ветеранам и памяти о тех, кто отдал свою жизнь за мирное небо над головой. Эстафета завершится 9 мая, в День Победы, торжественным зажжением Вечного огня в районном центре.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице