01.03.2025 (18:00)

Около 50 школьников пополнили ряды юнармейского движения в Зауралье

Около 50 школьников пополнили ряды юнармейского движения в городе Шадринск Курганской области. Мероприятие прошло в Доме детства и юношества «РИТМ».

Ребята произнесли слова юнармейской клятвы, став полноправными членами движения. Каждому новому юнармейцу вручили значок и специальную книжку участникам движения. В книге будут отмечены достижения школьника в научной, спортивной, патриотической и культурных мероприятиях, проводимых под эгидой Министерства обороны Российской Федерации и всероссийского штаба «Юнармии». Поздравили с новым жизненным этапом юных зауральцев представители областного военного комиссариата, регионального штаба движения, общественные деятели, ветераны военной службы и участники СВО. Завершилась церемония прохождением торжественным маршем новых участников движения перед лицом старших товарищей и почётных гостей.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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