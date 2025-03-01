01.03.2025 (17:00)

На Балтийском флоте проведено специальное учение по борьбе за живучесть в ночное время

В ходе данного учения личным составом экипажей кораблей были отработаны задачи по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, а также по ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению поступления забортной воды в ночное время. Военные моряки повысили свои навыки в использовании средств пожаротушения и технических средств, а также применения аварийно-спасательного имущества.

На тренировках по тушению пожара морякам предстояло в кратчайшие сроки экипироваться в костюмы пожарного, герметизировать горящий отсек и остановить распространение огня с ликвидацией очагов возгорания. Помимо этого, были отработаны конструктивные мероприятия, связанные с поступлением забортной воды, где военнослужащим было необходимо быстро и решительно справляться с появившимися пробоинами методом постановки пластырей (мягких, жестких и полужестких).

В основу организации борьбы за живучесть положен принцип максимальной централизации руководства, сочетающийся с инициативными, оперативными и решительными действиями личного состава. Моряки принимают участие в подобных тренировках на регулярной основе - в соответствии с требованиями руководящих документов.

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