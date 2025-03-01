01.03.2025 (16:00)

Главной военно-морской базе Балтийского флота исполнилось 69 лет

За два месяца 2025 года кораблями БВМБ выполнено более 10 боевых упражнений с применением артиллерийского, ракетного и морского подводного оружия. Проводится подготовка экипажей кораблей для выполнения учебно - боевых задач как самостоятельно, так и в составе корабельных тактических групп, идет освоение экипажами поступающих новых образцов вооружения и военной техники, комплексов связи и автоматизации.

В ближайшее время соединения и воинские части базы ожидает насыщенная боевая учеба, основу которой будет составлять морская подготовка личного состава. Усилия будут направлены на обеспечение военно-морских интересов Российской Федерации в зоне ответственности Балтийского флота.

Справочно:

1 марта 1956 г. в соответствии с приказом Министра обороны СССР была сформирована военно-морская база первого разряда с присвоением наименования ВМБ Балтийск. Возглавил ВМББ Герой Советского Союза контр-адмирал Сергей Петрович Кострицкий. Всего в военно-морской базе на момент создания насчитывалось более 100 кораблей и судов, из которых 67 военных, силы дислоцировались от Клайпеды до польской границы.

В настоящее время в состав военно-морской базы Балтийского флота входят соединение ракетных кораблей и катеров, соединение кораблей охраны водного района, береговое ракетное соединение, части боевого, тылового и технического обеспечения.

Силы БВМБ отвечают за весь участок морского побережья Калининградской области России. В Балтийском море проходят важнейшие морские коммуникации, соединяющие нашу страну со многими морскими державами мира. За годы существования объединения более 130 раз корабли Балтийской ВМБ выполняли задачи боевой службы, побывав в портах почти 25 стран мира. Неоднократно балтийцы принимали у себя иностранные корабли и делегации. В Балтийской военно-морской базе были президенты России, Польши, Белоруссии, а также послы, консулы, начальники генеральных штабов, военные атташе и представители командования ВМС более чем 20 стран.

Неоценима роль БВМБ в становлении и развитии г. Балтийска Калининградской области, создании многофункциональной системы жизнеобеспечения его жителей и базирования сил флота.

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