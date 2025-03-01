01.03.2025 (14:30)

Заявление Минобороны России

В ночь на 28-е февраля т.г., на фоне поездки В.Зеленского в Вашингтон, киевский режим в целях остановки поставок газа в европейские страны предпринял очередную попытку атаки с применением трёх БпЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

В ходе отражения налета российскими подразделениями ПВО все три украинских БпЛА были сбиты на безопасном расстоянии от компрессорной станции. Компрессорная станция в настоящее время осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме.



Ранее, 11 января т.г. для прекращения поставок газа в европейские страны киевский режим предпринял попытку атаки с применением девяти БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор.

В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО все дроны были сбиты, но обломками одного из них было незначительно повреждено здание и оборудование газоизмерительной станции. Как сообщалось, сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование.

Кроме того, 17 февраля т.г. нефтетранспортный объект каспийского трубопроводного консорциума (НПС «Кропоткинская)» подвергся атаке украинских БПЛА. В результате удара киевского режима семью БПЛА самолетного типа НПС «Кропоткинская» выведена из строя.

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