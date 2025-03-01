01.03.2025 (15:00)

На Тихоокеанском флоте торжественно встретили 35 годовщину корабля управления «Маршал Крылов»

Во Владивостоке на корабле управления «Маршал Крылов» Тихоокеанского флота (ТОФ) в честь празднования 35-ой годовщины принятия корабля в состав Военно-Морского Флота были торжественно подняты Военно-морской флаг и флаги расцвечивания.

На митинге, посвященном событию присутствовал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина, личный состав экипажа, ветераны корабля, а также внучка Маршала Советского Союза Николая Крылова - Марина Крылова, которая по военно-морской традиции считается «крёстной матерью» корабля.

«Корабль всегда был особенностью Тихоокеанского флота и сейчас он является в Военно-Морском Флоте единственным. Мы гордимся, что в составе флота есть такой корабль, который может решать задачи независимо от гидрометеоусловий, благодаря своим уникальным техническим данным мореходности. В течение 35 лет корабль ежегодно подтверждает, что он достоин носить имя талантливого военачальника Маршала Советского Союза Николая Ивановича Крылова» - сказал в поздравительном слове адмирал Виктор Лиина.

После митинга состоялось вручение наград и почётных грамот отличившимся военнослужащим. Для ветеранов и гостей была проведена экскурсия по кораблю, с посещением музея корабля и боевых постов. Командир корабля и экипаж рассказали о несении службы и уникальности корабля управления.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице